Algumas coisas

O site da revista “Concerto” colocou na ar hoje mais informações sobre o projeto do Ministério da Cultura para a ópera, comandado pelo maestro John Neschling. Você pode ler o texto na íntegra aqui, mas eu resumo os principais pontos: “O Barbeiro de Sevilha” percorreria 20 cidades, em mais de cem apresentações, por uma orquestra e elenco fixos, de abril a outubro do ano que vem. O custo: em vez de R$ 15 milhões, R$ 14 milhões. “Um dos objetivos da iniciativa é de levar ópera a cidades que há muitos anos não tiveram apresentações do gênero – cidades que estão ao norte de Minas Gerais –, e é aí justamente que reside uma das dificuldades, que é a precariedade de teatros na região Norte e Nordeste do país”, diz o texto.

A Fabiana sugeriu, no post abaixo, que meu texto sobre o assunto foi tendencioso – o que significa que haveria algum tipo de objetivo secreto da minha parte, algum tipo de vontade de ou atacar os idealizadores ou impedir a realização do projeto, sei lá, algo que não fosse simplesmente informar o leitor sobre um projeto que chegara à imprensa, sem detalhes, por meio de uma nota vazada pelos organizadores. A essa acusação não vou responder, pois acho que o trabalho que tenho desenvolvido ao longo dos anos tem que ser uma resposta por si só. Ainda assim, eu poderia não ter liberado o comentário dela, mas acho que a pluralidade de opiniões deve ser sempre estimulada ¬– e, mais do que isso, que ninguém está acima de críticas, tanto jornalistas quanto maestros, apesar da histeria coletiva que impede que se questione figuras da nossa vida musical.

Ao preparar a matéria, falei com todos os envolvidos. Procurei o ministério, a Funarte, cujas posições oficiais eram: “não sabemos de nada”. Conversei com pessoas ligadas às duas instituições, que me passaram os valores, seus usos e as críticas feitas a eles. Então procurei o maestro Neschling ¬– sua assessoria se recusou a passar as informações que pedi, as mesmas que agora estão publicadas no site da revista “Concerto”. Fabiana, não escondi ou maquiei dados, apenas publiquei as informações que me foram passadas. E informei aos leitores a recusa dos demais envolvidos em passar as demais informações. Mais –deixei clara a minha opinião: ainda é cedo demais para fazer qualquer julgamentos, pois faltam informações concretas sobre como vai funcionar o projeto.

Continuo acreditando que qualquer novo projeto de apoio à ópera – em especial um inédito como esse, envolvendo o governo federal, que costuma ignorar o gênero – é importante e deve ser comemorado. Isso, no entanto, em especial quando se lida com dinheiro público, não quer dizer que não deve haver debate. Independentemente dos envolvidos.