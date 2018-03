Na série de matérias publicadas pela imprensa sobre a suposta venda de Abbey Road, passou batido o fato de que, além de serem justamente conhecidos pelas gravações dos Beatles, os estúdios abrigaram também alguns dos principais registros da música clássica no século 20: todos os grandes maestros e cantores do período, além dos instrumentistas solistas, passaram por ele. Leonardo Martinelli repara o erro em artigo no site da Concerto.

