Ainda o São Pedro: Secretaria de Estado da Cultura reage em nota oficial à saída do maestro Roberto Duarte

A Secretaria de Estado da Cultura divulgou agora há pouco nota oficial sobre a demissão do maestro Roberto Duarte, que deixou ontem o posto de diretor artístico do Teatro São Pedro. A íntegra segue abaixo; para ler a posição do maestro, clique aqui.

“A Secretaria de Estado da Cultura tem buscado, desde 2010, reestruturar e requalificar o Theatro São Pedro como casa para óperas e espetáculos de música erudita, tanto de acordo com as diretrizes do Sistema Paulista de Música como com relação à sua programação, levando em conta as características estruturais e físicas do edifício histórico em que está instalado. Esse trabalho, que começou com a criação e o fortalecimento da Orquestra do Theatro São Pedro – cujo crescimento tem sido apontado pelo público e pela crítica especializada –, passou pela mudança administrativa realizada no final do ano passado, com a assinatura do contrato de gestão entre a Secretaria e o Instituto Pensarte. A partir da mudança de gestão, foi definida a criação de um conselho artístico, com estatuto próprio, e de um organograma para o teatro, que não existiam anteriormente. O conselho tem se reunido com o diretor geral do São Pedro, Paulo Esper, para definir um perfil de programação e realizar adequações nas propostas feitas pela direção. É importante esclarecer que não houve corte no orçamento do teatro, que é rigorosamente o mesmo dos anos de 2010 e 2011. A Secretaria lamenta a decisão do maestro Roberto Duarte – cujo trabalho como diretor artístico da orquestra foi essencial para sua criação e seu crescimento desde 2010 – de desligar-se de seu cargo. No momento, a orquestra segue seu trabalho sob o comando do maestro Emiliano Patarra, regente titular também desde a criação do conjunto. A direção do teatro e o conselho artístico trabalham na proposta de programação para 2012, que deve ser anunciada em breve.”