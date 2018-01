Ah… o ser humano!

Sim, nunca é uma experiência agradável. Mas quando o fim de um relacionamento se dá pelos jornais, aí a coisa fica feia mesmo… Deem só uma olhada. Em entrevista à imprensa francesa, no começo da semana, o tenor Roberto Alagna anunciou sua separação da soprano Angela Georghiu (os dois se casaram nos anos 90 em uma cerimônia pomposa no Metropolitan, ministrada pelo então prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani). Diz ele que nunca esteve tão bem – e que o fim do casamento é uma das causas dessa nova fase de sua vida. Mais: para Alagna, o divórcio seria natural, mas ele estaria preocupado com a reação dela. “O importante agora é que ela tenha forças para continuar trabalhando”.

Bom, hoje foi a vez de Georghiu se pronunciar, por meio de seus advogados. Diz o comunicado oficial. “Angela Gheorghiu gostaria de enfatizar que está separada de Roberto Alagna há dois anos. Suas tentativas de salvar o casamento nesse período falharam. Tendo entrado com pedido formal de divórcio meses atrás, ela aguarda ansiosamente a resolução da questão. Mrs. Georghiu entende que Mr. Alagna esteja um tanto amargo com a situação. De sua parte, porém, ela aguarda ansiosa para viver sua vida em paz e tranquilidade”.

O ser humano não é incrível?