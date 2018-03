Adotem a música

Os jovens da Sinfônica de Heliópolis mal acabaram de fazer soar os acordes finais da ‘Abertura Hebrides’ de Mendelssohn e um Joshua Bell de olhos arregalados curvou-se para cumprimentar o spalla do grupo. “Vocês tocam de maneira entrosada, olham uns para os outros, têm energia, excitação. Já toquei com as maiores orquestras do mundo e, acreditem, essa energia não é fácil de ver, não. Eu adoro Mendelssohn, é um dos meus compositores favoritos. Talvez um dia, quando vocês estudarem o concerto para violino dele, a gente possa tocá-lo juntos, que tal?” O riso maroto surgiu primeiro no rosto do maestro Roberto Tibiriçá e logo se espalhou pela orquestra, formada por jovens de 18 a 24 anos. Rapidamente, eles começam a tirar as partituras das mochilas. “Agora?”, perguntou Bell, já sacando da mala seu Stradivarius. Continua aqui.

Caderno 2, 24/6/2009