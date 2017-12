Abel Rocha é demitido da Banda Sinfônica

Abel Rocha foi demitido do cargo de diretor artístico da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Oficialmente, “a decisão foi motivada por questões administrativas”. Nos bastidors, fala-se em novos planos para os corpos estáveis do Estado. Ao que parece, a banda segue com sua programação, mas surge uma nova orquestra para o Teatro São Pedro, o que, ao menos em teoria, significaria uma reestruturação do teatro em direção à formação de uma estrutura fixa de produção de ópera. Vale a pena a leitura do artigo de Irineu Franco Perpétuo no site da revista “Concerto”. Tudo é rumor, tudo é boato – e Abel Rocha já é o terceiro maestro demitido em quase um ano (depois de Neschling e Minczuk).

Que a secretaria mostre a que veio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.