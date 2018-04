A ópera no cinema

O professor Sergio Casoy vai apresentar a partir de terça-feira no Instituto Italiano de Cultura um ciclo dedicado a óperas levadas ao cinema. A primeira é a “Tosca”, de Puccini, na recente versão de Benoit Jacquot; na semana seguinte, “La Cenerentola”, de Rossini, por Jean-Pierre Ponnelle; e, por fim, “Otello”, de Verdi, em versão cinematográfica do maestro Herbert Von Karajan. São três recriações diferentes e interessantes – e o papo com o Sergio sempre nos oferece olhares oportunos, coisa de quem entende, e muito, do assunto. Fica a dica. Mais informações você consegue pelo telefone (11) 3660-8888. Entrada franca.