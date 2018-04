A “Nona” de Mahler que não vamos ouvir – uma conversa com o maestro Zubin Mehta

Conversei ontem à noite com o maestro Zubin Mehta, que traz em agosto sua Filarmônica de Israel para concertos em São Paulo, Rio, Paulínia, Ribeirão Preto e Curitiba, além de Santiago, Buenos Aires e Montevidéu. Já eram duas da manhã em Tel Aviv quando nos falamos, então é natural que seu humor não estivesse dos melhores. Mas ele me contou que queria trazer ao Brasil a “Nona” de Mahler que eles têm apresentado pela Europa – só que os produtores da parte brasileira da turnê pediram que ele fizesse programa “mais acessível”. O primeiro concerto terá as sinfonias 6 e 7 de Beethoven e o segundo, peças de Richard Strauss. Conversamos sobre as relações possíveis entre Strauss e Mahler… e Wagner, já que ele contou que em breve sai em DVD o ‘Anel’ que ele gravou em Valencia, com concepção cênica do Fura dels Baus. Quando escrever a matéria para o “Caderno 2”, conto mais detalhes. Mas, desde já, fica um pequeno protesto – nada contra Beethoven ou Strauss, mas seria realmente interessante ouvir a “Nona” de Mahler da Filarmônica que, afinal, já tocou esse repertório com grandes maestros, entre eles Leonard Bernstein. Será que nosso público não está pronto? Mesmo? Em tempo: Santiago, Buenos Aires e Montevidéu toparam o programa sugerido pela orquestra.