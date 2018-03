Roberto Duarte pede demissão do Teatro São Pedro

O maestro Roberto Duarte pediu hoje pela manhã demissão do cargo de diretor artístico do Teatro São Pedro. No posto desde o início de 2010, ele foi responsável pela criação da orquestra do teatro, espaço dedicado à ópera. O maestro Emiliano Patarra continua como regente titular. Duarte, que mora na Alemanha, não respondeu às perguntas enviadas pelo Estado sobre sua decisão. Da mesma forma, não há ainda informações oficiais por parte do Governo do Estado ou do Instituto Pensarte, OS responsável desde o começo do ano pela gestão do São Pedro.

Atualização: em entrevista concedida agora há pouco, o maestro explica sua saída do cargo.

