Duas novidades da comunidade científica, na BBC de outubro:

– Pesquisadores garantem que o efeito Mozart (segundo o qual crianças desenvolvem mais o intelecto se submetidas à música do compositor) só funciona se não existir um dom original para as artes e a música.

– Chimpanzés não gostam de música carregada de dissonâncias. Eles foram submetidos por pesquisadores japoneses a obras do século 18 em suas versões originais e, em seguida, em versões alteradas com dissonâncias. Quando mais tarde se deu a eles opção, preferiram a primeira. O plano, agora, é fazer o mesmo teste com outras raças de primatas.

