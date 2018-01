Eu tenho uma relação bem nostálgica com a galeria do rock,que visito de tempos em tempos, como quem vai a uma igreja. Mas, nos últimos anos, uma das minhas lojas preferidas não tem nada a ver com essa nostalgia. Se a loja da minha adolescência é a Baratos Afins,a da minha adolescência prolongada é a Zeitgeist, minha preferida na hora de comprar e encomendar importados indies. Além de CDs, dá para encontrar por lá DVDs e LPs.

