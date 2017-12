White Stripes tem futuro

Para quem, como eu, desconfiava que o White Stripes iria para o buraco com o sucesso do Raconteurs, a banda de Jack White com Brendan Benson, há uma luz no fim do túnel. Em entrevista à revista inglesa Uncut, White disse que está dividido entre as duas bandas mas que já prepara trabalha com Meg algumas canções de um novo disco do White Stripes.

“Eu tenho de dizer honestamente que eu estou totalmente dividido 50/50 entre o Raconteurs e o White Stripes. Meu cérebro agora tem duas opções para as cenções que eu componho, e, como um compositor, isso é realmente um bom luxo”, disse Jack White.

Via NME