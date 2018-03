Wado libera disco de estréia para download no TramaVirtual

Wado é um dos nomes injustiçados do pop brasileiro. Já fez três discos excelentes, com qualidade para atingir um público grande, mas seus trabalhos ainda ficam restritos a um público relativamente pequeno. Agora o alagoano e sua banda Realismo Fantástico estão preparando o quarto disco e resolveram liberar para download no site TramaVirtual o álbum de 2001 O Manifesto da Arte Periférica, feito após ele deixar o grupo Santo Samba.

“A gente está preparando um quarto disco, com o nome provisório de Terceiro Mundo Festivo, e os discos são uma moeda pra qualquer selo que a gente venha se associar. Enquanto isso não acontece, a gente quer mais é compartilhar essas músicas, que rendem mais estando disponíveis do que na nossa mão”, diz Wado.

Até o final do ano, os outros dois discos de Wado, Cinema Auditivo (2002) e A Farsa do Samba Nublado (2004)também serão disponibilizados no TramaVirtual.