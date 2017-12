Wado hoje na festa da Peligro

Hoje rola show do Wado e Realismo Fantástico no Milo Garage, com músicas do próximo disco da banda, no forno. Na discotecagem, o Centro Cultural Batidão, com o ilustre Dago (que hoje assinou a bela capa da Ilustrada com os ilustres suecos que em breve estarão no podcast Discofonia. Assinantes do UOL ou da Folha podem ler a reportagem clicando aqui).

O Milo Garage fica na Rua Minas Gerais 203a, em Higienópolis. Tel:3129-8027.O show deve começar depois da meia-noite. Ingresso: R$ 10.