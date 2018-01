Volcano the Bear ao vivo

Uma das coisas que mais me interessam é música improvisada. E uma banda que eu conheci superficialmente no ano passado e comecei a ouvir com mais interesse nesse ano é a inglesa Volcano the Bear. Hoje eu ouvi um trecho do show que eles fizeram no festival Below The Radar, que rolou no Porto, em Portugal, em dezembro, disponibilizado pela revista The Wire. Para ouvir, clique aqui. No site da banda no MySpace é possível ouvir outros sons e a distribuidora de discos Brainwashed também tem uma seção para downloads de faixas do Volcano The Bear.

