Esse sujeito sorridente aí ao lado é Doug Morris, CEO da Universal Music. Mas ele não deve estar tão feliz depois da coluna escrita por Charles Arthur hoje no Guardian. O título da coluna é o mesmo que eu coloquei neste post e lá Arthur lista as últimas ações legais da Universal contra nós, consumidores de música, contra sites de relacionamento como o MySpace, de vídeos, como o YouTube e o pulo do gato que a gravadora deu para cima da Microsoft, ao cobrar US$ 1 por cada tocador de MP3 Zune vendido. Por essa sanha judicial, vale a pergunta: “Você tem algo de bom a dizer sobre a Universal?”. Para ler o texto do jornal, clique aqui.

Via Guardian