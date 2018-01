Como tem acontecido com quase todas as galerias e lojas de discos, a vizinha da Galeria do Rock, onde se podia encontrar bons vinis de eletrônica, está meio caída. Mas por lá sobrevive a Vitrine do Techno, bom lugar para achar discos de trance-psy-progressive, drum’n’bass, ambient, techno, jungle e house.

Fica na rua 24 de Maio, 116, piso Rua Alta, loja 17. Fone: 011 3337-1567