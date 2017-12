Uma série de clubs de rock e jazz tem fechado nos últimos meses em Nova York, como é o caso da meca do punk CBGB`s. Mas, na verdade, a cena roqueira da cidade está bombando como nunca. Duvida? Então pegue carona numa visita guiada pelo repórter do New York Times Ben Sisario, com fotos e áudio, clicando aqui. Se você preferir, ler a reportagem, clique aqui.

