Villalobos deixa Isolée mais minimalista ainda

Ontem eu descolei o novo single do Isolée, The Western Edits Pt. 2, e, de cara, fiquei maluco com o remix do Ricardo Villalobos (foto) para a música “I Owe You”.

Embora o single tenha saído junto com o álbum Western Store, deste ano, esse remix é de uma música antiga, que estava originalmente no disco Rest.

O que eu gosto no Isolée é de como o produtor Rajko Müller consegue transitar entre o synthpop bem oitetista e a dance music minimalista. Cada vez mais eu me empolgo com música para dançar que subtraia em vez de somar camadas e camadas de som, e nessa versão Villalobos faz exatamente isso: pega uma faixa original bem pop e a deixa quase nua, sem pudor.

Ouça o remix abaixo em streaming.