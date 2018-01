[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/SpGPdYeDuYg” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Sound of Silver, novo do LCD Soundsystem já está pipocando na internet. Como aperitivo para o disco, deixo hoje este vídeo (meio clip meio promo) da música “North American Scum”. É tão trash que chega a ser divertido. Quer ouvir mais? Dê uma olhada nos sons que eles colocaram no MySpace.