Os Yeah, Yeah, Yeahs, que daqui a pouco aportam no Brasil para os shows do Tim Festival, vão fazer um show acústico, no dia 14 de outubro,em Atlanta, nos EUA. Até aí, nada demais. Só que o show será na loja Criminal Records e, em vez de autografar discos, a banda vai se concentrar roupas dos fãs. A banda de Karen O. pediu aos fãs que fossem ao show vestidos como os membros do trio. A idéia é que os melhores clones possam subir ao palco. Santa frescura!

Via NME