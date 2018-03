Hoje rola show da banda de folk/rock de Cuibá Vanguart na Funhouse. A partir das 22h, Alexandre Matias discoteca. Para quem quiser conhecer o som da banda antes de ir, as músicas do Vanguart estão disponíveis para downlad no Trama Virtual.

A Funhouse fica na rua Bela Cintra, 567. Tels.: 3259-3793 e 7109-7144. Ingresso: R$ 10.