O guitarrista dos Strokes, Albert Hammond Jr anunciou que terminou de gravar o seu primeiro disco solo nos estúdios Electric Ladyland, em Nova York.

O disco terá participações de Sean Lennon, Bem Kweler, Judy Porter (Fountains of Wayne) e,claro, do vocalista dos Strokes, Julian Casablancas.

Três faixas do novo disco Yours to Keep já podem ser ouvidas em streaming na página de Albert Hammond Jr no MySpace.

Via LesInrocks