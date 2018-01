Um Joy Division ainda mais fantasmagórico

Neste fim de semana que passou, eu resolvi dar uma dichavada na caixa A Lazarus Taxon, do Tortoise e, no meio daquela viagem ao passado – a caixa de três CDs junta material raro, remixes, colaborações etc. – eu comecei a ouvir um Joy Division. Minha primeira reação foi ficar boquiaberto com o plágio descarado. Depois, fui ver o encarte, dei uma buscada pela internet, e vi que na realidade aquela era uma faixa feita para o disco A Means to An End: The Music of Joy Division. Um álbum só de covers que eu nunca ouvi. Quando foi lançado, recebeu uma série de resenhas negativas, e o meu lado fã do Joy Division falou mais alto que o jornalista. Dexei quieto. Só depois de ouvir essa versão dark minimalista de “As You Said”, faixa que sobrou do Closer, me dei conta do que eu perdi. Só essa versão do Tortoise vale o disco. Pensando bem, o que vale mesmo é ter essa caixa fabulosa do Tortoise.

