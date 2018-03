Nelson Ayres e Roberto Sion tocam de graça hoje às 11h no parque da Juventude. Os dois feras do jazz nacional que, entre outras coisas maravilhosas, tocavam juntos no Pau Brasil nos anos 80 apresentam o show “Pequena História do Jazz”.

O parque da Juventude fica na av. Zachi Narchi, 1.309, tel. 3241-5822, ramal 257.