Este é meu último post aqui no Estadão. Hoje eu deixo tanto o Link, onde eu trabalhei nos últimos 2 anos e pouquinho, quanto este blog aqui no portal do Estadão.

Quero agradecer quem passou por aqui, leu e teve o trabalho de comentar, para o bem o para o mal, estes meus posts. Para quem gosta do Discofonia, a boa notícia é que o blog continuará, reformulado, daqui a alguns dias no http://discofonia.wordpress.com (a migração do conteúdo deve durar um tempo).

Já o podcast, pai do blog, segue firme e forte no www.discofonia.com. Amanhã, inclusive, tem um novo programa, só com sons de Lee “Scratch” Perry, que vem ao Brasil para o Abril Pro Rock, que neste ano ganha edições aqui em SP e no Rio.

[]s

Guilherme