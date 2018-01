Três vezes Refosco

Divulgação David Byrne na turnê do disco com Brian Eno

Hoje rolam 3 sons que têm a ver com o percussionista Mauro Refosco, que escreve o blog Mundo Afora aqui na Trip. Quem era ligado em música já conhecia o trabalho dele, mas ele bombou recentemente por ser o brasileiro tocando com o Thom Yorke. Provincianismo à parte, toco hoje uma do Light a Candle, novo álbum do Forro in the Dark, uma do EP Everything that Happens Will Happen on this Tour, registro da turnê recente do David Byrne na qual Mauro toca percussão, e, claro, o famoso single do Thom Yorke, Feeling Pulled Apart by Horses.

1. Feeling Pulled Apart by Horses – Thom Yorke

2. I Feel My Stuff – David Byrne

3. Perro Loco – Forro in the Dark