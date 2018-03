Tremendão à vista

Erasmo Carlos

Nesta semana, deve rolar uma entrevista grande com o Tremendão para a Trip. Por isso, passei o fim de semana lendo sobre a Jovem Guarda e ouvindo os primeiros discos do Erasmo Carlos. E vem desses discos fantásticos, que deveriam ser tão incensados quanto os do Roberto Carlos, a seleção aleatória desta segunda. Vamos aos sons:

1. Vem Quente que eu Estou Fervendo

2. Dois Animais na Selva Suja da Rua

3. Grilos

4. Mundo Cão

5. Continente Perdido (Terra de Montezuma)

[]s

Guilherme

