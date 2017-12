[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/faOrUdEHXA8″ width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Como aperitivo do show, aí vai clipe de “Tranqüilo”, do Marcelinho da Lua, com participação de Bi Ribeiro, dos Paralamas, e de Black Alien. O Marcelinho colocou mais dois clipes na seção imagens de seu site oficial, mas acho que os streaming por lá ainda não está 100%. Eu não consegui ver, mas não custa tentar.