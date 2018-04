Trabalho infantil

Black Sabbath

Faz tempo que eu prometo aos meus filhos mais velhos um espaço no Discofonia para fazer um podcast com suas 10 preferidas. Essa é a lista do Gabriel (sem nenhum palpite paterno), que do alto dos seus 9 anos comandou todo o processo. Por conta desse podcast, deixo o shuffle de lado nesta semana.

1. Iron Man – Black Sabbath

2. Mr. Crowley – Ozzy Osbourne

3. Smoke on the Water – Deep Purple

4. Highway to Hell – AC/DC

5. American Idiot – Green Day

6. Black or White – Michael Jackson

7. Blister in the Sun – Violent Femmes

8. Wild Wild Life – Talking Heads

9. Touch Me – The Doors

10. Segura a Cabra/Romualdo e Zé Resteu (Medley) – Totonho & Os Cabra