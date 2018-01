A gigante do software revelou oficialmente os planos de lançar um tocador de MP3 e também de uma loja ainda neste ano. O projeto recebeu o nome de Zune e, segundo o gerente geral de marketing Chris Stephenson. Além de música, o Zune também poderá mostrar vídeo e servirá para jogar. De acordo com o executivo, o projeto Zune será “uma parte MySpace, uma parte iTunes e uma parte XBox Live”. O fraco MSN Music está fora do ecossistema.

Via Digital Music News