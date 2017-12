Adoro a ironia de 'I'm a Rocker', do Apollo Nove

Hoje eu estava selecionando os sons para o programa do Link na Eldorado -que você pode ouvir aos domingos às 21h- e me lembrei do bom disco do Apollo Nove Res Inexplicata Volans (ST2), que eu nunca tinha tocado.

Gosto de muitas das músicas, mas em especial da ironia fina de “I’m a Rocker”. Cantada pela Holly, essa música tem uma letra que satiriza os clichês rock’n’roll sobre uma batida meio bossa-nova, embora não tenha nada daquela bossa eletrônica pasteurizada para inglês ouvir. Preste atenção no sax, que parece chupado do clássico Getz/Gilberto. Ouça aí embaixo em streaming.

