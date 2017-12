Einstürzende Neubauten e o pássaro solitário a caminho da Índia

Uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando estou viajando é colocar meu iPod no shuffle e ver no que dá.

Cheguei faz pouco tempo em Agra, na Índia, depois de uma viagem de trinta e tantas horas. Primeiro de São Paulo até Londres, depois de Londres até Nova Délhi e, de lá, num ônibus lento, lento que levou mais de quatro horas para chegar em Agra..

Estou morto, na verdade. Mas, durante a viagem, o acaso me fez ouvir de novo uma música do grupo experimental alemão Einstürzende Neubauten que eu não escutava há um bom tempo. A música é “Ein Seltener Vogel” e está no disco Perpetuum Mobile, de 2004.

Além da percussão metálica, chama a atenção a sua letra, que foi tirada de um trecho do ensaio do poeta Juan de la Cruz, Dichos de Luz y Amor, que fala nas cinco virtudes do pássaro solitário. É difícil, mas linda e eu fiquei maluco com ela enquanto estava apertado na cadeira do avião, numa viagem que não acabava nunca…

Ouça aqui:



Was für ein seltener Vogel…

Was für ein seltener Vogel

ein seltener Vogel

What a rare bird

Was für ein seltener Vogel

der sehr sanft singt

Gefieder ohne Färbung

What a rare bird

Was für ein seltener Vogel…

Den Schnabel in die Himmel

What a rare bird

Was für ein seltener Vogel

fliegt allein zum ragenden Gipfel

des Ararat

Jetzt fängt es endlich an zu regnen

und hört überhaupt nicht mehr auf

Nach dem Regen sind nicht mehr alle dabei

z.B.

Das Pteranodon ist nicht mehr dabei

z.B.

Archaeoperix ist nicht mehr dabei

z.B.

Selbst der Shenzhouraptor ist nicht mehr dabei

z.B. Sowieso sind nach dem Regen die meisten nicht mehr dabei…

Ich warte

auf das Anlanden in Zuversicht

auf dem einstmals ragenden Gipfel

der neuen Insel

dem alleinigen Strand

Ich warte

auf das was der seltener Vogel

bei seiner Rückkehr

im Schnabel trägt:

Das neue Lied!

Ararat!

Was der seltene Vogel nach seiner Rückkehr im Schnabel trägt:

Das neue Lied!

Es liegt auf der Zunge und brennt!

Es liegt auf der Zunge und brennt!

Embaixo vai um arremedo de tradução:

Que pássaro raro…

Que pássaro raro

Um pássaro raro

What a rare bird

Que pássaro raro

Ele canta suavemente

Penas sem cores

What a rare bird

Que pássaro raro…

O bico apontado ao céu

What a rare bird

Que pássaro raro

Vôa solitário até as alturas do pico

do monte Ararat

Agora começa finalmente a chover

E não pára

Depois da chuva todos eles não estão mais lá

por exemplo

O pteranodonte Não está mais lá

por exemplo

O archaeopteryx Não está mais lá

por exemplo

Até o Shenzhouraptor não está mais lá

por exemplo

De qualquer modo, depois da chuva muitos não estão mais lá

Eu espero

Pelo desembarque, confiando

no que antes foi o pico mais alto

a nova ilha

a única praia

Eu espero

Pelo que o pássaro raro,

em seu retorno, carrega

no seu bico:

a nova canção!

Ararat!

O que o pássaro raro, depois de seu retorno, carrega no seu bico:

A nova canÇão!

Ela está na ponta da língua e queima!

Ela está na ponta da língua e queima!