Wandula hoje, no Milo Garage

Bom, hoje a boa é a noite da Peligro no Milo Garage. Quem toca é a Wandula, uma banda curitibana que quem gosta de música precisa conhecer. Só a formação já dá uma pista do que deve rolar mais tarde. Edith Camargo canta e toca acordeon; Marcelo Torrone, piano e teclado; Claudio Pimentel, violão; Rafael Martins, guitarra; Raphael Buratto, violoncelo, e J.C. Branco, percussão. As influêncas da banda vão do pop ao clássico, passando pela música brasileira e a chanson francesa, e se refletem num som denso, com uma preocupação especial em apresentar timbres e texturas diferentes, mas que servem a melodias cativantes. Além do Wandula, Daniel Benevides e Fabio Massari comandam os pick-ups. Imperdível.

O Milo Garage fica na rua Minas Gerais, 203a, Higienopolis. Tel:3129-8027 A partir das 22h. Preço: R$ 10.