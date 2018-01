Tipo nossa cara

Lulina

Nesta semana eu fiquei pirado com o novo disco da Lulina, Cristalina. É aquela coisa bem low-fi, gostosa. E tem uma música com um humor fantástico, e foi essa que eu escolhi tocar. Para acompanhar a Lulina, uma bacana do Yo La Tengo, que está no Popular Songs, e a faixa que dá nome ao novo single do Múm, minha banda islandesa preferida há anos, chamado Prophecies & Reversed Memories.

1. Nothing to Hide – Yo La Tengo

2. Balada do Paulista – Lulina

3. Prophecies & Reversed Memories – Múm