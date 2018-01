Fui para a praia ontem e não consegui postar o som do dia, por problemas técnicos. Então hoje eu coloco dois, e começo com Tijolo a Tijolo, Dinheiro a Dinheiro, do Lucas Santtana. O disco 3 Sessions in a Greenhouse saiu faz pouco mais de um mês, e o legal dele -fora a música, claro-, é que todas as composições do Lucas estão em Creative Commons e podem ser baixadas pelo site Diginóis. Logo depois do lançamento do CD, vi um show ótimo do Lucas Santtana no Studio SP. E, como o disco tem um pé no dub, foi minha escolha para ouvir chegando na praia. A música Tijolo a Tijolo, que está aberta para remix no site, tem o cavaquinho mais interessante que eu ouvi nos últimos tempos, e a mistura de samba com dub dá muito certo. Fora que a letra é ótima:

orla do litoral

alegria é geral

mas o samba não é só anúncio

propaganda de tv, compra aê, vende aê

sempre no bom clima feito pra você

não vou me preocupar porque

só ando queimando brasa

só baixo se for de graça

se seu tênis importado é disputado no camelô

já disse Nação Zumbi “…toalha nova não enxuga…”

é assim que se faz a construção

tijolo a tijolo, dinheiro a dinheiro

o bolo vai crescer

o pateta é você

não participou da divisão

vão indexar ao faturamento

e o economês vai funcionar direito

me diz quem é que defende a meta

desse clube que caucula

que investe que aplica

porque quando abasteço ali na esquina

o preço da gasolina já subiu de 1 para 2 reais

é assim que se faz a construção

tijolo a tijolo, dinheiro a dinheiro