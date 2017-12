The Wire disponibiliza faixas exclusivas do AMM para download

O coletivo de improvisação AMM experimentava com todos os tipos de sonoridades, de máquinas, gravadores e sons produzidos por não-músicos até sons tocados por instrumentistas de primeira linha, bem conhecidos do mundo da improvisação, do jazz e da música erudita como Cornelius Cardrew, Lou Gare, Eddie Prévost, Keith Rowe e John Tilbury. Na edição de setembro, a revista inglesa The Wire faz um guia para ouvir os melhores álbuns do AMM, que são difíceis de encontrar para vender por aqui. O melhor é que no site da revista é possível baixar uma série de MP3 exclusivos, com trechos generosos de músicas do AMM.

Olha o que está por lá:

After Rapidly Circling The Plaza (excerpt) [7.1MB] do álbum AMMMusic (1966, Matchless/ ReR Megacorp)

Cornelius Cardew: piano, cello, transistor radio

Lou Gare: tenor saxophone, violin

Eddie Prévost: percussion

Keith Rowe: electric guitar, transistor radio

Lawrence Sheaff: cello, accordian, clarinet, transistor radio

The Sound of Indifference (excerpt) [6.4MB] do álbum AMM At The Roundhouse (1972, Matchless)

Lou Gare: tenor saxophone

Eddie Prévost: percussion



Generative Theme II (excerpt) [6.5MB] do álbum Generative Themes (1982, Matchless)

Eddie Prévost: percussion

Keith Rowe: guitar, electronics

John Tilbury: piano

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fine (excerpt) [6MB] do álbum Fine (2001, Matchless)

Eddie Prévost: percussion

Keith Rowe: guitar, electronics

John Tilbury: piano

Track 2 (excerpt) [7.5MB] do álbum Norwich (2005, Matchless)

Eddie Prévost: percussion

John Tilbury: piano

Para baixar as músicas, visite a página exclusiva da The Wire