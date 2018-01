Tesouros da juventude

Eles dizem ter a melhor coleção de gravações vintage do mundo. E é difícil discutir com o pessoal do Concert Vault, dica do Filipe Serrano. Fiquei maravilhado com as gravações que este site disponibiliza na web. São shows gravados dos anos 60 aos 80, direto da mesa de som de bandas como The Animals, Black Sabath, Booker T & the MGs, David Bowie, Elton John, Led Zeppelin… Bom a lista é gigante e nem vale perder tempo com ela aqui. O lance é o seguinte: se você gosta mesmo de música, corra para se cadastrar no site antes que um desses estraga-prazeres corporativos o tirem do ar.

