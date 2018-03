A sambista carioca toca hoje no Auditório Ibirapuera, acompanhada do ótimo Grupo Semente. O destaque é o pré-lançamento de seu novo disco Coisa com Coisa.

O Auditório Ibirapuera fica no parque Ibirapuera. Tel. 5098-4299. O show rola às 20h30 e o ingresso custa R$ 30.