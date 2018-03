Tempo perdido

Foi um banho de água fria a apresentação do Rubin Steiner na Fnac hoje à noite. A banda, que tocou no festival do Coquetel Molotov, em Recife, não foi. Só Fred Lanier deu as caras para um DJ set. Convenhamos, na Fnac, com cadeiras e a luz acesa, a última coisa que se espera é ver um DJ set. Tudo bem que o set do Lanier foi bem divertido, a começar pela abertura com “The Yeah Yeah Yeah Song” do Flaming Lips e pelos belos hip hops e duas faixas do disco novo. Mas eu prefiro ouvir as mesmas coisas sem ter de sair de casa ou, no máximo, estatelado no sofá na casa de um amigo.

