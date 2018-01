Talib Kweli e Madlib lançam disco de graça na web

Um dos produtores mais inventivos do hip hop, Madlib começa o ano lançando de graça na internet o disco Liberation, parceria com o rapper Talib Kweli. Tanto as músicas quanto a arte do CD podem ser baixados de graça por aqui.

É um presentão de ano novo. E também uma forma de libaração das regras da indústria fonográfica, como Kweli diz no seu blog no My Space: “Este projeto foi inspirado pela firmeza (de Madlib) e era algo do qual eu queria fazer parte. Nesta era de produtos superproduzidos e supermarqueteados, Madlib lidera um grupo de artistas independentes que não liga a mínima para tudo isso. Eu faço parte da indústria da música (…), mas para a manter nossa própria sanidade nós precisamos cair fora do sistema e criar algo que não seja empacotado para o consumo de massa.”