Talco no salão

Hoje (21/1), a Talco Bells faz três anos. Uma festa que vi nascer na casa de amigos antes de virar a melhor balada de soul, funk e R&B da cidade. O que começou com uma brincadeira (a vinda do ‘mestre perdido de Memphis’, Horny Baby Jr.), virou uma festa que recebe cerca de mil pessoas. É delicioso perceber a sensibilidade black de Guilherme e Filipe Luna, ouvir a discotecagem com compactos em vinil de Elohim Barros e dançar os hits de Bruno Torturra. O Antídoto para quem não gostou da Amy.

Esse acima foi o texto que saiu hoje no Divirta-se. Mas, além da discotecagem dos quatro DJs oficiais, o convidado da noite de hoje é ninguém menos que o lendário DJ Tony Hits. Não dá pra perder. Para dançar ajoelahado…

Serviço:

Data: Sexta, 21/01, a partir das 23:30h.

Onde: Estúdio Emme, Av. Pedroso de Moraes, nº 1036 / Pinheiros

Ingressos antecipados: R$ 20,00 em www.compreingressos.com, pelo telefone (11) 2626-5835 (até às 18 hs. no dia da festa) ou ainda na porta (bilheteria Estúdio Emme) até às 21 hs. do dia da festa.

Na porta: R$ 30,00.