Supermodelo de poesia?

Ela é linda e mais famosa por ter passado por camas quentes como as de Mick Jagger, Eric Clapton e Donald Trump (argh!). De cada um deles, roubou um pouquinho de talento. Esta é a supermodel Carla Bruni, que surge quase do nada com um disco em que musica poemas de autores como Emily Dickinson, Yeats, Auden e Dorothy Parker. Heresia, certamanete. Ou não? Em sua coluna no The Sun, Berndan Bernhard diz que passou a entender Emily Dickinson a partir do canto da moça. Eu tenho dúvidas sérias quanto à qualidade deste trabalho, mas o texto de Bernhard, que me foi enviado pela amiga Mariana Sampaio, é bem legal. Leia a íntegra aqui.

