Sons dançantes da Índia no podcast

Antes de deixar a Índia, resolvi fazer um podcast com sabor local, tocando o pop que faze sucesso por aqui e que eu fui obrigado a ouvir em todo lugar. É uma música bem misturada, com elementos de R&B, hip hop, synthpop e Bollywood. A maior parte dos artistas são locais, mas tem também gente de fora que bomba por aqui.

Aí vai a lista:

1. TopKnot – Cornershop featuring Bubley Kaur

2. Trip to Anjar – The REG Project

3. Dude (Punjab Hit Squad Mix) – Beene Man featuring Ms Thing

4. Beat Bazaar – Aluminium Headz

5. Blackstabbers – Mark Morrison featuring Daz Dillinger/Tray Dee

6. Sexy Boy (Hum Hum) – Hardkaur (foto)

7. Tere Toor – Apache Indian featuring Binder Bajwa

8. Gonna Make It – Shamur

9. Boro Boro – Arash

10. Challa 2 – Swami

11. Keep it Undercover – Sunit and Rakstar

12. Blood Brothers – Karmacy

13. Kitni Akeli – Bobby B

14. Al-Urdun – Guy Manoukian

15. Tauba Tauba – Kailash Kher

16. Bol Breaker – Janaka Selekta

Para ouvir ou baixar, basta ir até o podcast Discofonia. Também dá para ouvir em streaming por aqui, mas, como o arquivo é grande, o melhor é ir no site, baixar por lá e depois ouvir.