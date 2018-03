Sonic Youth vs Merzbow em disco

O lado mais experimental do nada conservador Sonic Youth é sempre lançado pelo selo da banda, o SYR. Até agora já são sete lançamentos imperdíveis e, segundo a revista eletrônica Pitchfork, o próximo disco, o SYR 8 será lançado no dia 28 deste mês. O álbum registra um show da banda no festival Roskiled de 2005, acompanhada de nada menos do que o genial guitarrista japonês Masami Akita, ou Merzbow como é mais conhecido, lenda absoluta do noise e santo de altar-mór do Discofonia. Além de Merzbow, o show tem a participação de Jim O’Rourke, que ainda fazia parte da banda nesta época, e do saxofoniasta sueco Mats Gustafsson. Nesses vídeos que eu selecionei no YouTube dá para sentir a força da porrada.