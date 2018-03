[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/EkTpUxh8Vxc” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Amanhã tem no Link uma capa sobre os 40 anos de Star Trek. O primeiro episódio da série foi ao ar nos Estados Unidos em 8 de setembro de 1966. Antecipando, hoje eu coloco esse vídeo engraçadíssimo dos dois temas do seriado misturados, tocados com piano e teremin.