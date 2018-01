Danilo Moraes e Ricardo Teté lançaram no começo do ano o CD A Torcida Grita. Vencedores polêmicos do Festival Cultura há dois anos, eles fizeram agora um bom disco. Confesso que não é fácil para mim escrever sobre esse disco porque conheço o Ricardo Teté desde criança e gosto muito dele. Mesmo assim, vou ser totalmente isento. Eu tenho algumas reservas em relação a algumas letras de A Torcida Grita, e a uma ou outra melodia virtuosa demais, complicada além da conta. Mas o disco tem boas canções e um humor pra lá de interessante. Acredito que é um dupla que tem tudo para amadurecer e entrar no primeiro time da MPB. Vi o show de lançamento do disco no começo do ano e comprei o CD na semana passada. Ouvi bastante durante o carnaval e encontrei pelo menos umas quatro músicas muito boas, dessas que dão vontade de ouvir no repeat. Aqui no blog eu vou tocar “Simbora”, uma canção linda, delicada, sem dúvida a minha preferida. Mas dá para ouvir mais músicas na página deles do MySpace e, no domingo, às 20h30, vai rolar “Teresa e a Torcida” no programa do Link na Eldorado FM.

