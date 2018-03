Shuffle quase calminho

Bad Brains

Depois de uma folguinha na Páscoa, volto com este Shuffle ousado. De novo, botei todo o iTunes na roda e até que saiu uma seleção quase coesa. Isso pensando no que poderia ser. Mesmo o Bad Brains, que é o som mais pesado, casa um pouco com o Junior Murvin do começo. Vamos aos sons:

1. Rocks Train – Junior Murvin & Dillinger

2. Prision on Route 41 – Calexico/Iron & Wine

3. Give Thanks and Praises – Bad Brains

4. All I Am – Tao Jones

5. Paris 2004 – Peter, Bjorn & John