Tricky

Um amigo me pediu músicas legais e algumas coisas mais esquisitas para o seu iPod Shuffle. Atendi o pedido talvez com um pouco de coisa estranha a mais. Aqui, um shuffle do Shuffle:

1. Coalition – Tricky

2. Sal e Cinzas – 1-Uik Project

3. Can’t Roll Back – Strategy

4. Poem For Tables, Chairs, Etc. Part 2 – La Monte Young

5. All Beauty Is Our Enemy – Merzbow & Genesis P-Orridge