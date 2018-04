Shuffle 20 – Dirty Projectors

Dirty Projectors

Pouco antes de eu ficar doente, o Juliano Polimeno, da Phonobase, me mandou um link sensacional para baixar, de graça, uma versão de Hyperballad, da Björk, feita pelo Dirty Projectors. Essa versão faz parte de um projeto muito bacana do site Stereogum, de recriar o fantástico Post só com covers de artistas independentes, do Liars ao Xiu Xiu. Clique para baixar em zip todo o Tribute to Björk’s Post.

O que importa é que esta versão de Hyperballad serviu de pretexto para um shuffle só com músicas do Dirty Projectors, uma banda de Nova York que estreita o caminho entre a canção, muitas vezes inspirada pelo folk, e a música de vanguarda, num movimento parecido com o do começo do Grizzly Bear, isso antes de esses conterrâneos do Brooklyn optarem por um caminho mais pop. O legal é que este shuffle acabou selecionando aleatoriamente músicas de vários discos diferentes e dá uma boa pista da solidez do Dirty Projectors. Olha só:

1. Hyperballad

2. No Intention

3. Not Having Found

4. Thisty and Miserable

5. We Are Swaddled